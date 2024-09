Inter approvato il bilancio 2023 24 | aumentati i ricavi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’haildella passata stagione. Il club fa sapere come sianoe di come la linea delle perdite sia in discesa. NOTA UFFICIALE – L‘, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito web, ha reso noto di averildella stagione/2024. Il club fa sapere come sianonel club e fa sapere come ci sia una forte riduzione delle perdite fino a -36M (in calo di circa 50M rispetto al 2022/23). Questa la nota ufficiale dell’: “MILANO, 25 settembre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di F.C.nazionale Milano S.p.A. hail progetto diper l’anno fiscale/24, al termine della riunione che si è tenuta ieri presso la sede del Club. Ilsarà sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti di F.C.nazionale Milano S.p.A.