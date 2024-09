Il Polittico del Lorenzetti in viaggio per New York

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Arezzo, 25 settembre 2024 – Sono partite alla volta di Newle cinque tavole deldi Pietro, il capolavoro conservato nella Pieve di Santa Maria che verrà esposto al Metropolitan Museum of Art all’interno della grande mostra dedicata alla pittura senese del Trecento. Dal 13 ottobre 2024 al 26 gennaio 2025 l’opera, restituita nel 2020 al suo originario splendore dopo sei anni di restauro eseguito per recuperare una più autentica leggibilità dei colori e delle decorazioni eseguite a mano dal pittore, figurerà tra i massimi capolavori dell’arte pittorica trecentesca, approfondendo quello che fu un momento straordinario agli albori del Rinascimento italiano e il ruolo cardine svolto da artisti come Duccio, Pietro e Ambrogioe Simone Martini nella definizione della pittura occidentale.