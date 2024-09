I nostri dolci vanno a ruba Se siete ladri allergici al glutine o cercate prodotti tradizionali passate | Blanco ironico sul furto alla pasticceria di famiglia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Brutta sorpresa per ladi(Riccardo Fabbriconi) che ha trovato l’ingresso della“L’isola delle rose”, aperta a Brescia un anno fa, spaccata durante la scorsa notte. A comunicare la notizia è stato l’artista stesso, ma ha usato un tonoanziché inveire contro i. La vetrata del negozio, colorata con i graffiti dell’artista Sex Dreams, è stata letteralmente spaccata. In una delle stories sul profilo ufficiale dell’artista è apparsa la scritta: “Isono così buoni che. Seintolleranti oal, osenza lattosio oda noi”.intanto sta lavorando al suo prossimo disco e sui social sta lasciando delle tracce in studio e intento nella scrittura.