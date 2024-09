Grande Fratello malore per Pamela Petrarolo | tanta paura nella casa VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 25 settembre 2024) News Tv.”. Momenti didel “”, doveha accusato un. L’ex protagonista di “Non è la Rai” si è sentita male durante un massaggio rilassante che le ha fatto Shaila Gatta. I coinquilini si sono subito preoccupati per le sue condizioni di salute. (Continua) Leggi anche: Chi è Shaila Gatta, tutto sulla ex velina di “Striscia la Notizia” Leggi anche: “Isola dei Famosi”,rivela qual è stata la sua piùChi èè una cantante e showgirl, nota soprattuttoprima metà degli anni novanta per aver partecipato al programma televisivo di Canale 5 e Italia 1 “Non è la Rai“. Nel corso della sua carriera ha pubblicato tre album musicali: “Io non vivo senza te”, “Niente di importante” e “A metà”.