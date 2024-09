Giuli | Tax Credit non è reddito di cittadinanza cinematografico Poi cita Nanni Moretti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2024 "Non continuiamo così, non facciamoci del male". Così il Ministro della Cultura Alessandro, al termine del Question time alla Camera sul tax, "girando al negativo la celebre frase del film "Bianca". "Negli anni sono stati finanziati film non meritevoli, con poche decine di spettatori e mai trasmessi sulle piattaforme tv, o trasmessi in orari disagevoli così da aggirare gli obblighi di programmazione. Il taxnon è né un superbonus né undi, e il Ministero non ha pregiudiziali ideologiche verso l'industria cinematografica", ha spiegato il Ministro. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev