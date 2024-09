Gf Vip amata ex Vippona cancella tutto dal suo profilo Instagram e allarma i fan | Non sto bene

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Non starebbe passando un bel periodo un’ex protagonista del Gf Vip. Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del reality show di Alfonso Signorini, quella bannata da tutta Mediaset, presentatore incluso, per intenderci, di recente hato i fan affermando di non stare. Nei giorni scorsi i sostenitori dell’exdel Gf Vip avevano notato che daldella Pelizon erano sparite tutte le foto. In molti avevano subito pensato a un bug del social. Ma a svelare la realtà dei fatti ci ha pensato direttamente la stessa Nikita nelle scorse ore. Nel suo canale broadcast la giovane modella ha spiegato di essere stata lei are tutti i post dal suo, aggiungendo di non staree che si sarebbe fatta viva nei prossimi giorni.