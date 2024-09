Frosinone | in autostrada con il camion modificato da F1 Poteva fare i 150 km h

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Durante alcuni controlli al casello A1 di Ferentino, l’attenzione della Polizia Stradale diè stata attirata da unIveco Turbostar per l’eccessiva velocità ma anche per la notevole fumosità degli scarichi. I sospetti degli agenti della Stradale erano fondati poiché, durante l’ispezione, hanno notato lo scarico con doppia marmitta e alcuni componenti meccanici che non facevano parte della strumentazione originale del mezzo. Dopo aver sollevato la cabina, gli agenti hanno strabuzzato gli occhi quando hanno notato che era stato cambiato addirittura il motore. Ilè stato quindi sequestrato e poi portato alla Iveco, per permettere ai meccanici della casa madre di effettuare un controllo approfondito.