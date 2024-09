Festival di Open Santi Francesi ed ex-Otago a confronto sull’indie | Non si può vivere solo di Festivalbar – I video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 25 settembre 2024) A quanto pare l’indie, parola che si riferisce al panorama discografico indipendente, un panorama sempre esistito ma che intorno agli anni Dieci del nuovo millennio è esploso in una rivoluzione cantautorale che ha fatto storia, è morto. A cosa è dovuta questa dipartita? Che si riferisce chiaramente a una percezione, perché gli artisti fuori dal giro mainstream nonesistono ma si moltiplicano a vista d’occhio. Per rispondere a questa domanda ildiha invitato a parlarne Maurizio Carucci, cantante degli Ex-, una delle formazioni simbolo di quel movimento, e i, duo elettro-pop che ha fatto un percorso quasi inverso, partendo dall’underground e imponendosi al largo pubblico tramite una fortunatissima partecipazione a X Factor.