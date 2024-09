Fermati e rilasciati ad Amburgo i tifosi della Lazio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 set. (askanews) – Atmosfera surriscaldata adalla immediata vigilia di Dinamo Kiev-, partita d’esordio in Europa Leaguesquadra di Marco Baroni. Questa notte informa lain un comunicato “è stata effettuata una operazione di controllo su un gruppo di soggetti presenti nel centrocittà” una quarantina circa. “Sono stati rinvenuti, durante la perquisizione, oggetti atti ad offendere. Il gruppo è stato oggetto di fermo di polizia e di divieto di accesso allo stadio. Non risultano arresti”. I soggetti sono stati portati in caserma dalle forze dell’ordine. Dopo essere stati identificati, isono stati, ma non potranno assistere alla partita di stasera al Volksparkstadione e hanno il divieto di avvicinarsi ad alcune zonecittà. Non è però stato emesso nei loro confronti l’obbligo di rimpatrio.