Fedi nuziali rubate dai ladri I nipoti le regalano nuove

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sorpresa alla tradizionale festa degli sposi, domenica scorsa. In chiesa si sono presentate venti coppie di sposi del paese. Una di loro non aveva lealle dita perché i, che avevano razziato la loro casa, le avevano trovate e. Durante la festa per questa coppia, Roberto Pozzi e sua moglie Lucia (nella foto), è arrivata una sorpresa del tutto inaspettata. Al momento della benedizione delle, d’accordo con il parroco don Emanuele Barbieri, isi sono fatti avanti e hanno consegnato ai due una coppia di. Emozione per questo momento magico e poi la celebrazione è continuata. Venti le coppie di sposi che hanno aderito all’invito, da quella che festeggia i 5 anni di matrimonio a quella che ne festeggia ben 60 (Giovanni Marchetti e Bruna Aschedamini).