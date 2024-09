Fabrizio Corona perché Selvaggia Lucarelli l’ha querelato

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In questi anniha attaccato in più occasioni, che ha spesso deciso di ricorrere alle vie legali per difendersi. Martedì l’ex re dei paparazzi è tornato a spararle grosse sulla giornalista, che quindi ha scelto di rivolgersi ai suoi avvocati per prendere dei provvedimenti. Nell’ultima puntata del podcast Gurulandia, il 50enne ha fatto delle pesantissime affermazioni che riguardano la giurata di Ballando con le Stelle, collegandola addirittura i tentativi di Fedez di farla finita e come se non bastasse ha fatto intendere che Giulia De Lellis avrebbe inviato in anticipo il testo di Allucinazione Collettiva a. Il tutto è stato condito dall’uomo con attacchi gratuiti, frecciatine volgari e bodyshaming.