Europa League –Roma partenza in discesa ma complessa con l' Athletic Artem Dovbyk non vuole fermarsi | doppietta a 1250 su Sisal it

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Adnkronos) - Roma, 25 settembre 2024 –Serata di esordi allo stadio Olimpico. Giovedì la Roma fa il suo debutto nella nuova, una manifestazione che, nelle ultime due stagioni, ha visto i capitolini arrivare sempre almeno in semifinale. I ragazzi di Ivan Juric, altro esordiente, sfidano, per la prima volta, l'Bilbao, terzo in Liga dietro alle corazzate Barcellona e Real Madrid. I baschi, inoltre, hanno una motivazione ulteriore visto che la finale della competizione si terrà al San Mames, lo stadio di casa dei Rojiblancos. Roma che però, secondo gli esperti, è data favorita a 2,05 contro il 3,60 dell'mentre il pareggio si gioca a 3,25.