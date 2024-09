Ecofuturo dall’agricoltura sostenibile al dissesto idrogeologico | la seconda puntata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) LadiTV si concentra sull’importanza dell’agricoltura, evidenziando come sia non solo necessaria per il clima e l’ambiente, ma anche vantaggiosa per la salute e l’economia. Licia Colò introduce il tema, seguita da Diana Lenzi della Fondazione Farming for Future, che spiega le dieci azioni del manifesto per la transizione agroecologica. Ilaria Falconi del CREA illustra come l’agricoltura possa contribuire alla riduzione delle emissioni e al controllo del. Successivamente, viene presentato il progetto dell’azienda agricola Bagnod a Piverone, che ha investito in un impianto di biometano. Un altro servizio racconta l’iniziativa di una cooperativa a Tor Vergata, che attraverso un’app permette ai consumatori di scegliere cosa far coltivare e offre percorsi di ortoterapia per l’inclusione sociale.