Coppa Davis ecco la squadra azzurra scelta dai lettori del Fatto it I risultati del sondaggio in corso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Chi sono i 5 tennisti azzurri che vorreste vedere alle finali di? Per ora il capitano dell’Italia, Filippo Volandri, ha scelto di convocare Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, escludendo ad esempio Matteo Berrettini. Ma la Final 8 di Malaga è in programma dal 19 al 24 novembre e nessuna decisione definitiva è stata ancora presa. Ide ilquotidiano.it stanno votando a migliaia e hannole loro convocazioni (qui il link per partecipare).parziali del: L'articololadaidel.it. Idel(in) proviene da IlQuotidiano.