Capsula del suicidio arresti in Svizzera dopo la morte di una donna

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il primo utilizzo indelladel‘Sarco’ – non conforme alla legge – ha portato a una serie di. A utilizzare il dispositivo, progettato per consentire ilassistito in maniera autonoma, è stata unadi 64 anni affetta da gravi problemi di salute. La vicenda ha sollevato un acceso dibattito, portando l’opinione pubblica e le autorità a confrontarsi su temi legati all’eutanasia, alla legalità del dispositivo e alle responsabilità legali degli operatori coinvolti. Cos’è laSarco? LaSarco è un dispositivo progettato per facilitare ilassistito in maniera rapida e indolore. Il meccanismo prevede che la persona interessata entri nella, dove il livello di ossigeno viene gradualmente sostituito da gas azoto, causando la perdita di coscienza e, in pochissimi minuti, il decesso.