Calcio Prima Categoria il racconto della prima giornata 2024 2025 dei gironi B e C

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Torna la nostra rubrica settimanale in cui raccontiamo il weekend appena trascorso: a valanga Real Cameranese e Passatempese. Successi di corto muso per Labor, Borgo Minonna e Pietralacroce. Delle neo-promosse solo l’Osimo 2011 raccoglie un punto e contro la Sampaolese VALLESINA, 25 settembre– Comedipossiamo dire: “Beh, niente male!”. Sì, perché non ci sono stati risultati scontati in questi primi 90 minutistagione. I temiNel girone B Real Cameranese e Montemarciano hanno confermato che partiranno in pole position per le posizioni di vertice. I ragazzi di Pantalone, in particolare, lo hanno fatto rifilando 4 reti ad una Castelleonese ancora incerottata e “work in progress”.