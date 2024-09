Atp Tokyo 2024 | Berrettini vola al secondo turno Darderi eliminato da Navone

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Si è aperto con una vittoria e una sconfitta per il tennis italiano l’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della capitale giapponese. A firmare un successo ere alè stato Matteo, vittorioso in due set su Botic Van De Zandschulp. Nel remake dell’incontro di Coppa Davis andato in scena una decina di giorni fa a Bologna, a trionfare è stato ancora il romano, che ha rispettato il pronostico della vigilia e si è imposto per 6-3 6-4 in 1h32? di gioco. Primo set pazzo, in cuiha perso il servizio in avvio, per poi conquistare cinque giochi di fila, subire un altro break ma chiudere comunque 6-3. Nel, invece, a fare la differenza è stato il break ottenuto dall’azzurro in avvio. Il prossimo avversario disarà il vincente del match Fritz-Fils.