Atalanta-Como 2-3 prima vittoria per Fabregas

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Adnkronos) –esterna a sorpresa delche si impone 3-2 nel derby a Bergamo sull’nella gara rinviata ad oggi per maltempo. La squadra diha giocato una gara molto positiva ribaltando lo svantaggio firmato da Zappacosta al 18? con le reti di Strefezza al 46?, l’autogo di Kolasinac al 54? e bel gol di Fadera al 58? resistendo poi nel finale alla reazione della squadra di Gasperini, a segno solo al 99? con Lookman. Il, grazie al primo successo in campionato, sale così a 5 punti in classifica, abbandonando le zone basse della classifica, mentre l’resta ferma a 6 punti. I nerazzurri partono bene in avvio e all’8? un destro diintenzione di Retegui, impegna Audero. Al 18? arriva il gol del vantaggio grazie a Zappacosta che calcia al volo dal limite e infila alle spalle del portiere delil pallone dell’1-0.