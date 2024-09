Ardea Leoni | Zero trasparenza in Commissione e nessuna registrazione streaming

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024- “In questi ultimi giorni di settembre è stato convocato il Consiglio comunale dopo le ferie estive con ben due giorni di convocazione. Giovedì 26 settembre e venerdì 27 settembre, entrambi i due giorni alle ore 18:30. Come punti all’ordine del giorno ” variazioni al bilancio”, ” riconoscimenti di debiti fuori bilancio”, ” approvazione bilancio consolidato”, insomma un Consiglio comunale che necessita di presenza soprattutto per l’approvazione del bilancio il cui termine è il 30 settembre. Generalmente prima dei consigli comunali ci si riunisce con i capigruppo per discutere i punti, decidere il giorno e l’ora del consiglio, riunione non fatta quindi tutto deciso prima della capigruppo, a questo punto riunione inutile da svolgere, sicuramente non avrei optato per le 18.30 oltre alla politica abbiamo anche famiglia e alcuni di noi figli piccoli.