Ap richiama la destra all’ordine | Rispetti il patto e non sia ridicola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Vacilla a livello locale l’accordo tra Stefano Bandecchi e il centro? In teoria non potrebbe, perché a livello locale, per bocca del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Emanuele Prisco, ai meloniani è concesso di continuare a fare opposizione. "A Terni resteremo comunque all’opposizione di un’amministrazione comunale che ci vede molto critici su forma e merito delle scelte amministrative" così Prisco all’Ansa lo scorso 13 settembre, quando l’accordo non era ancora definito Quindi tutto chiaro: l’accordo è nazionale e regionale, da intendersi per le elezioni regionali. E invece sembra di no, perché il coordinatore comunale di Alternativa Popolare, Francesco Castaldi, bacchetta laternana “rea” di non rispettare i patti e di fatto smentisce lo stesso Prisco.