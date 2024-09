Acqua | ennesima rottura ennesima giornata a secco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Alto Calore comunica che a causa ulteriori rotture sulla condotta adduttrice DN 800 in agro dei Comuni di Villamaina e Gesualdo, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei Comuni elencati e? sospesa, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni nellaodierna, in virtu? della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione e? prevista in serata. Comuni di: ARIANO IRPINO, VILLAMAINA, GROTTAMINARDA, MELITO IRPINO, SAVIGNANO IRPINO, VILLANOVA DEL BATTISTA, FLUMERI, MIRABELLA ECLANO, BONITO, PADULI, S.