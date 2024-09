Accuse di stupro e molestie da parte dei partiti bianchi arresto | perché il caso rischia di diventare un nuovo MeToo

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La caduta di Sean Combs: da “Love” ai guai legali Un tempo noto come Sean Love Combs, Puff Daddy, P. Diddy, Diddy, Brother Love, Sean Combs, l’uomo che ha notoriamente aggiunto “love” al suo nome, ora deve affrontareche contrastano nettamente con il sentimento che un tempo cercava di incarnare. Il rapper, imprenditore e magnate della musica di 54 anni si è recentemente trovato invischiato in gravi guai legali.Il 16 settembre, Combs è stato arrestato dagli agenti della Homeland Security in un hotel nel centro di Manhattan. Lemosse contro di lui includonodi violenza e reati sessuali. Il suosegna una sorprendente caduta in disgrazia per l’uomo che ha costruito un impero nella musica, nella moda e nell’intrattenimento.