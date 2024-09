A Casal di Principe la Summer School di Giornalismo in ricordo di Giancarlo Siani

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 25 settembre 2024)DI– Venerdì 27 settembre si aprirà adi(Caserta) laUcsi – Scuola diInvestigativo, dedicata quest’anno al tema “The Fake Society”, con un focus sulle manipolazioni sociali e criminali legate al potere e al denaro, come le mafie. La scuola si svolgerà in luoghi simbolici, come beni confiscati alla camorra, tra cui “Villa Liberazione”, l’ex Villa Scarface confiscata a Walter Schiavone, fratello del boss Francesco “Sandokan” Schiavone. Ad aprire i lavori saranno il vicepresidente del CSM Fabio Pinelli, il presidente dell’ANM Giuseppe Santalucia e il presidente dell’Fnsi Vittorio Di Trapani. Laaffronterà come le mafie e altre forze manipolatorie operano all’interno della società, cercando di capire chi sono, dove agiscono e come influenzano la collettività.