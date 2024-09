25 settembre | Giornata Mondiale dei Sogni un tributo all’immaginazione e alle aspirazioni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il 25si celebra ladei, un’occasione speciale dedicata alla riflessione sul potere dei, sia quelli che viviamo ogni notte durante il sonno, sia quelli ad occhi aperti, fatti di progetti e desideri per il futuro. Ladeinasce per incoraggiare le persone a coltivare le loroe riconoscere il valore dell’immaginazione nel costruire il proprio cammino di vita. Sognare @Foto Crediti Envato Elements – VelvetmagIl potere deinotturni Inotturni sono un fenomeno affascinante, studiato da secoli da scienziati e filosofi. Da Sigmund Freud a Carl Jung, isono stati interpretati come manifestazioni dell’inconscio, capaci di rivelare i nostri desideri nascosti o le nostre paure più profonde. Tuttavia, la scienza moderna ha dimostrato che sognare è essenziale anche per il benessere mentale e fisico.