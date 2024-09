Verso Napoli-Palermo parla Rino Foschi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 24 settembre 2024)di Coppa: a Radio Punto Nuovo è intervenuto. Di seguito le dichiarazioni dell’ex direttore sportivo rosanero rilasciate nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. “mi riporta alla mente tanti ricordi dall’era Zamparini, quando sfioravamo la Champions e giocavamo in Europa. Sarà bello respirare lo stadio di, nella memoria della Serie A che è stata. Il calcio asi vive come in pochissimi posti in Italia. Sarà un orgoglio per la piazza giocare contro gli azzurri, nella speranza di centrare presto il ritorno in Serie A. Ilè una squadra fortissima, allenata da un grande allenatore: sarà una trasferta difficilissima! So che Cremonese e Frosinone sono riuscite nelle imprese, ma alnon credo riuscirà”. Con Conte “Ildi Conte è un’altra storia, non sbaglia virgola e non prenderà sottogamba questa partita.