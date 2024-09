Turetta scrisse ai genitori | rinnegatemi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 24 settembre 2024) 14.50 "Capirei e accetterei se voi voleste dimenticarmi e rinnegarmi come figlio. Vi ho già causato troppo dolore e sarebbe probabilmente la scelta migliore. Non so se ho ancora il coraggio di guardarvi in faccia". LoaiFilippo, reo confesso dell'omicidio di Giulia Cecchettin,mentre era detenuto in Germania, dove era stato catturato dopo la fuga.La lettera è allegata agli atti del processo. "Ho peggiorato il mondo in qualche modo, invecchierò da solo in una stanza". Di Giulia scrive: "Lei era la mia vita"