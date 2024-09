Striscia la Notizia Tapiro particolare a Fedez | le parole sul dissing con Tony Effe

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 24 settembre 2024) Si amplia la già vasta collezione di tapiri di. Il rapper milanese è di nuovo sfortunato ospite dila, che ha scelto di consegnargli unspeciale, dedicato al suo recente – e chiacchieratissimo –con il trapper. Un omaggio che Federico Lucia ha accolto con benevolenza, almeno all’apparenza.riccioluto perNella puntata dilain onda martedì 24 settembre, prima dell’inizio di una nuova serata in compagnia di Temptation Island, Valerio Staffelli si chiede se iltranon sia, in realtà, solo una grande operazione di marketing. E, con questo dubbio, torna dall’ex marito di Chiara Ferragni per consegnargli l’ennesimod’oro, il tredicesimo per il rapper, ma con qualcosa di diverso dal solito.