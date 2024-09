Sito Unesco la Reggia di Caserta pubblica il piano di gestione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLadi, in collaborazione con il Comune di, rende pubblico e accessibile ildidel. Ladiè stata inserita nel 1997 nella World Heritage List insieme all’Acquedotto Carolino e al Belvedere di San Leucio. A conclusione di un lungo e puntuale lavoro, è stato redatto il documento divulgativo deldiche permette al pubblico e agli attori del territorio di avere un visione chiara dei motivi dell’Eccezionale Valore Universale della candidaturae del processo partecipativo che ha portato alla definizione deldelle Azioni strategiche 2024. Come definito dalla Convenzione del Patrimonio, ratificata dall’nel 1972, “lo scopo di undiè garantire la protezione del bene per le generazioni presenti e future”.