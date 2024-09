Sistema previdenziale sotto pressione | pensioni generose e uscite anticipate minacciano l’equilibrio finanziario

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 24 settembre 2024) Il quadro demografico attuale in Italia presenta una sfida significativa per il. L'aumento dell'età media della popolazione, il calo della fecondità e la riduzione della popolazione in età lavorativa non compensati dall'immigrazione stanno incidendo negativamente sul rapporto tra pensionati e contribuenti. Questa è una delle principali preoccupazioni espresse nel XXIII Rapporto annuale dell'INPS presentato oggi.Secondo il Rapporto, il processo di invecchiamento della popolazione è un fenomeno comune a molti Stati membri dell'Unione europea e pone seri interrogativi sulla sostenibilità economica dei sistemi previdenziali, specialmente in quei Paesi, come l'Italia, dove la spesastica incide in modo significativo sul prodotto interno lordo (PIL).