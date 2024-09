Sciopero aeroporti oggi 24 settembre | orari e voli garantiti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 24 settembre 2024), martedì 242024, è in corso unodel trasporto aereo che potrebbe avere ripercussioni suiprogrammati in tutta Italia. La protesta coinvolge principalmente il personale degli addetti all'handling e alla vigilanza di alcuni importanti scali aeroportuali, tra cui Milano Linate, Milano Malpensa, Bergamo, Bologna e Venezia. Inoltre, lointeressa anche il personale di volo di Wizz Air Malta Limited e ha ripercussioni suidi altre compagnie, come Ita Airways che ha già cancellato 28nazionali e internazionali, di cui 26 previsti per la giornata di