Referendum sulla cittadinanza quorum vicinissimo Cosa prevede | il testo del quesito

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 settembre 2024 – Oltre 450mila firme sulle 500mila richieste. In due settimane ilha quasi ottenuto ilnecessario alla sua attuazione. La scadenza è il 30 settembre ma è già chiaro che ilsi farà. Il Ministero della Giustizia sta registrando in queste ore un boom di accessi al portale che permette di sottoscrivere vari quesiti referendari (serve lo Spid): 155mila firme sono state raccolte complessivamente solo nella giornata di ieri. “E’ un record” dicono dal dicastero, che svela così le ragioni del malfunzionamento della piattaforma: un eccesso di contatti ha mandato in tilt il servizio quando ieri sono stati toccati picchi di oltre 10mila firme per ogni ora. E anche oggi si naviga a fatica con tempi di attesa anche lunghi.