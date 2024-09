Previsioni per l' ultimo weekend di settembre | rovesci e temporali locali in arrivo

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma - Instabilità in alcune regioni italiane con possibilità diintensi esparsi, ma non si prevede un maltempo diffuso. Il prossimo fine settimana vedrà una veloce perturbazione attraversare l'Italia, portando con séisolati su alcune regioni. La causa è una saccatura fredda che influenzerà gran parte dell'Europa e alcune zone del nostro Paese. Sebbene questo sistema perturbato si riassorbirà progressivamente nel fine settimana sul Mare del Nord, il suo fronte meridionale riuscirà comunque a transitare sull'Italia, generando una variabilità meteorologica in alcune aree. Tuttavia, non si prevede una situazione di maltempo generalizzato, sebbene alcuni fenomenipotrebbero risultare intensi. Ecco una panoramica dettagliata per i prossimi giorni.