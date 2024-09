Pioggia di bombe sul Libano attacco a Karaki | dichiarata la situazione speciale la guerra dilaga

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) In seguito all'espansione dellacontro Hezbollah nel nord del Paese, i ministri del governo israeliano hanno approvato la dichiarazione di «» su tutto il territorio nazionale. La misura amplia i poteri dell'esercito israeliano (Idf) e del Comando del fronte interno per gestire una emergenza, vietando per esempio gli assembramenti e impartendo «ulteriori istruzioni necessarie per salvare vite umane». Le Israel Defence Forces non intendono più aspettare che Hezbollah attacchi Israele per replicare: al contrario, l'apparato di sicurezza sta anticipando le minacce. Lo ha chiarito il primo ministro Benjamin Netanyahu mentre le Idf rendevano noto di aver colpito circa 800 obiettivi di Hezbollah inin un dei più massicci attacchi aerei scatenati contro la milizia sciita in