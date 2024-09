Nuovi orari e supporto bus Il piano già dal week end

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Sarà un periodo – quello, come detto, lungo settimane – molto impegnativo per chi viaggia in treno e, in particolare, per i pendolari che dovranno fare i conti con una grande piccola rivoluzione. Rfi, dal canto suo, sta correndo ai ritari per limitare i disagi. Ed ecco le modifiche alla circolazione dei treni del Regionale e lunga percorrenza sulle linee Firenze - Pisa e Firenze - Siena per l’installazione di nuove tecnologie ad Empoli. Linea Firenze - Pisa: la circolazione sarà sospesa tra Firenze e Pontedera dalle 23 di sabato 28 alle 12 di domenica 29 settembre. Linea Firenze - Siena: la circolazione tra Firenze e Ponte a Elsa sarà sospesa dalle 21.30 di sabato 28 fino alle 12 di domenica 29 settembre. I treni Empoli-Siena e viceversa saranno cancellati tra Empoli e Ponte a Elsa dalle 11.30 di sabato 28 alle 12 di domenica 29 settembre.