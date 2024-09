Non poteva riavvicinarla Perseguita l’ex moglie | finisce ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Messo agli arrestiun uomo che ha disobbedito all’ordine del magistrato di non avvicinarsi alla sua ex, ordine emesso nel marzo di quest’anno e disatteso la sera di sabato, quando è stato trovato sotto l’abitazione della donna e per questo tratto in arresto dai carabinieri. All’individuo era stato vietato di avvicinarsi alla exa causa di una denuncia della donna nei suoi confronti. Lei aveva dichiarato che il marito dal 2015, dopo anni di convivenza tranquilla, aveva mutato atteggiamento nei suoi confronti, cominciando a ingiuriarla per arrivare anche a malmenarla. In una occasione era ricorsa alle cure del Pronto soccorso quando, durante una lite, il marito le aveva fatto sbattere la testa. Alla fine del 2023 l’uomo l’avrebbe colpita con uno schiaffo e insultata pesantemente.