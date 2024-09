Neonati sepolti | Paolo Crepet ha un sospetto che fa venire i brividi Ecco cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di martedì 24 settembre 2024), ildiCrepet e l’amara riflessione – Il caso deiseppelliti a Traversetolo, in provincia di Parma, ha scosso profondamente l’opinione pubblica. Chiara Petrolini, accusata di aver seppellito i corpi dei suoi due figlinel giardino di casa, si trova ora agli arresti domiciliari, mentre proseguono le indagini per omicidio e soppressione di cadavere. A commentare il caso è stato lo psicologoCrepet, che ha lanciato un’inquietante riflessione sulla società attuale. Vediamo quale., ildiCrepet Ospite del programma L’Aria Che Tira su La7, Crepet ha affrontato la vicenda offrendo una chiave di lettura inquietante. Secondo lo psicologo, il contesto in cui è maturata questa tragedia è segnato da una “totale indifferenza”.