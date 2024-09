Neonati sepolti il padre Samuel | Voglio riconoscere i miei bambini E su Chiara Petrolini | Non so più chi è

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Parma, 24 settembre 2024 – Dopo settimane di dolore, a parlare è finalmente, l’ex fidanzato didei duepartoriti in gran segreto e poinel giardino della ‘villetta degli orrori’ di Traversetolo. “Sono completamente frastornato”, le prime parole condivise tramite l’avvocata Monica Moschioni alla Gazzetta di Parma. Il ragazzo è stato tenuto all’oscuro di entrambe le gravidanze, nonostante una relazione stabile con la 22enne ora agli arresti domiciliari. Il loro rapporto era stato descritto come “assolutamente tranquillo” da parte di un’amica di lei. Tutte le tappe del caso “Non ho ancora realizzato cosa sia successo – continua– E soprattutto non so più chi ho conosciuto, chi era”.