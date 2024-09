Lucchese - Verso la nuova sfida Costantino in dubbio fino all’ultimo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Il giorno dopo l’impresa di Ascoli, dove laha vinto per la prima volta nel corso dei vari scontri con i marchigiani, ecco la notizia che Massimo Morgia non sarà più il responsabile del settore giovanile (come riportato in pagina nel dettaglio). Una notizia che getta preoccupanti ombre sul futuro societario, dal momento che era stato riposto grande interesse al progetto presentato da Morgia da parte dello stesso presidente Bulgarella in prima persona. Brutto segnale. Ma torniamo al match del "Del Duca", dove, a fissare il risultato a favore dei rossoneri, sono state, oltre al miglior approccio alla gara e alla migliore qualità del gioco messo in mostra, proprio le palle inattive (punizioni, angoli, calci di rigore), le stesse che avevano influito sulla sconfitta casalinga contro il Gubbio e sul pari con il Rimini.