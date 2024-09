LuccAutori soffia su 30 candeline E strizza l’occhio al maestro Puccini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) In un momento in cui ben due librerie di riferimento in città hanno chiuso battente c’è ancor più bisogno di ““, il Festival che quest’anno taglia il 30esimo traguardo celebrando il libro ma anche l’arte e il cinema, in città e oltre. “Non mi sono mai fermato – dice il suo patron Demetrio Brandi durante la presentazione dell’edizione 2024 ieri a Palazzo Orsetti –, neanche in quel 2001 quando Comune e Provincia mi voltarono le spalle e mi risolsi comunque a piantare una tenda in piazza Anfiteatro. Di strada ne abbiamo fatta tanta, e quest’anno contiamo di aggiunger un bel tassello, con un’edizione dedicata al, sempre a braccetto con il Premio Letterario Racconti nella Rete giunto alla 23esima edizione“.