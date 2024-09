Letizia di Spagna a teatro l’abito da sera nero è low cost ed è fantastico

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 24 settembre 2024)diè magnifica quando si presenta all’inaugurazione della nuova stagione delReal di Madrid. Il suo segreto? Un magnifico abito dasbracciato, firmato H&M, chea 144 euro e che ha lasciato tutti senza fiato.dialla prima delRealdinon delude nemmeno quest’anno alla prima delReal. Infatti, questa per lei è un’occasione per sfoggiare outfit sofisticati, ma non per questo esorbitanti nelo, come quello optato il 23 settembre. Fonte: Getty ImagesdiLa Reina e suo marito Felipe sono arrivati aintorno alle 19.30. Hanno salutato la folla che si era riunita per vedere l’augusta coppia e poi sono andati nel palco reale per assistere all’opera, Adriana Lecouvreu, di Francesco Cilea, andata in scena per la prima volta a Milano nel 1902.