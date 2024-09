La Madonna mi ha detto che l’Italia è in grande pericolo soprattutto Roma | la nuova profezia di Gisella Cardia la veggente di Trevignano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) “è in”. Il vaticinio dellaè servito. Come riporta Repubblica, sulla sua pagina Facebook “la Regina del Rosario” la sensitiva dino ha annunciato di aver ricevuto dallaun messaggio inequivocabile: “Toglietevi l’orgoglio, l’invidia, la gelosia, l’ingiustizia, l’odio e il rancore che avete nei vostri cuori e finché non entrerà la giustizia, l’amore e la correttezza, non ci sarà pace nel mondo, ma sofferenza e morte. Figli miei, vi scongiuro, guardate Gesù e la Sua continua crocifissione. Figli, Gerusalemme piangerà insieme all’Inghilterra, alla Francia e alla Germania.è in”.è stata scomunicata dalla diocesi di Civita Castellana poco più di un anno fa.