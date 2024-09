Il tasso di sforzo per comprar casa | vale il 358% del reddito totale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Nel secondo trimestre del 2024, in 34 capoluoghi italiani ildiper l’acquisto di unasupera la media nazionale del 19,5%, ma soltanto in cinque casi l’"effort" finanziario per un trilocale va oltre la soglia di guardia di terzo delraccomandato dagli esperti, come a Venezia (39,5%), Milano (35,8%), Bolzano (35,1%), Napoli (34,6%) e Rimini (33,3%). Roma (28%) è al nono posto del ranking; Aosta, con il 19,5%, si allinea alla media nazionale, gli altri 71 capoluoghi registrano valori inferiori, dal 19,3% di Lecco al 6,6% di Biella, dove l’impegno economico per l’acquisto è il più basso in Italia. Ildiper l’acquisto è aumentato in 49 capoluoghi su 107 nel giro di un anno. I maggiori incrementi a Vicenza e Verbania (2,7%), Napoli (2,4%), Trieste (2,3), Pordenone (2%).