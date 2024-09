Governo | Meloni ‘nazionalismo e patriottismo termini di cui sono orgogliosa’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) New York, 24 set. Adnkronos) – “Non so se nazionalismo sia la parola corretta, perché spesso richiama dottrine di aggressione o di autoritarismo. Tuttavia, so che non dovremmo vergognarci di usare e difendere parole e concetti come nazione e. Perché significano più di un luogo. Significano uno stato d’animo a cui si appartiene condividendo cultura, tradizioni e valori. Quando vediamo le nostre bandiere, se ci sentiamo orgogliosi, significa che proviamo l’orgoglio di far parte di una comunità, e che siamo pronti a fare la nostra parte per migliorarne le sorti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, alla cerimonia per l’attribuzione dei premi ‘Global Citizen Award 2024’ dell’Atlantic Council, premio consegnatole da Elon Musk.“La nostra libertà, i nostri valori e l’orgoglio che proviamo per essile armi più temute dai nostri avversari.