Fontana | Partita straordinaria di McTominay

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 24 settembre 2024) Gaetano, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Napoli Magazine Live. In onda su Radio Punto Zero ha parlato delladisputata a Torino dal Napoli ed in particolare del centrocampo partenopeo. Di seguito le sue parole.: “Conte ci ha sorpreso” Così l’ex calciatore: “Nuova veste del Napoli contro la Juventus conin campo? Conte ci ha sorpreso, un cambio di sistema di gioco era ipotizzabile, ma non in così poco tempo. I nuovi si sono integrati subito eha fatto una, le sue caratteristiche sono funzionali al gioco del Napoli. Avendo una struttura fisica importante, non pensavo fosse abile a ragionare nello stretto e l’ha fatto con una leggerezza importante.