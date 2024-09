Feltri dichiarazione d’amore | Il latino mi ha cambiato la vita lingua visibile e invisibile Il nuovo libro

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 24 settembre 2024) , Standing ovation per Vittorioche ha reso onore alladi Cicerone,viva più che mai. Il suoIlimmortale (Mondandori) è un viaggio colto e divertente, come nel suo stile mai paludato, tra frasi idiomatiche, citazioni, mopdi di dire con cui sono cresciute le nostre generazioni. Libero ne ha anticipato un capitolo dal titolo “Le radici visibili e le radici invisibili” dal quale si ricava unaappassionata per ilessenziale e splendida. Il direttore editoriale alla radice di molti termini di uso comune che si tende a considerare acquisizione dallainglese, ma che così non è. “Non ci facciamo caso, e spesso nemmeno lo sappiamo – è un passo del volume anticipato-. Ma noi tutti frequentiamo anche unsotterraneo.