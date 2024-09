Evade due volte dai domiciliari | arrestato 38enne a Pescara per evasione

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 24 settembre 2024)- Un uomo di Lancianodagli arrestiper due giorni consecutivi. Fermato mentre passeggiava a, viene trasferito in carcere. Un uomo di 38 anni, originario di Lanciano, è statoper la seconda volta in due giorni con l'accusa didagli arresti. I carabinieri della sezione radiomobile dilo hanno fermato durante la notte mentre camminava lungo via Tiburtina Valeria, violando nuovamente la misura cautelare che gli era stata imposta. Il primo arresto era avvenuto già domenica scorsa, quando l'uomo, sottoposto agli arresti, era stato sorpreso adurante i consueti controlli disposti dal Comando provinciale, con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo (SIO) dell'8° Reggimento Lazio.