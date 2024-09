Crimes of the Future come finisce il film di David Cronenberg con Viggo Mortensen

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 24 settembre 2024)of thesi conclude con Saul Tenser, che, ormai stanco, chiede alla sua assistente Caprice di dargli una barretta di plastica, la candy bar, fatta di materiali plastici tossici. Mentre la donnaa l’ultima performance di Tenser, egli, accennando un sorriso triste, guarda verso la videocamera. Il, diretto da, ha segnato il ritorno dietro la macchina da presa del maestro del body-horror, a otto anni di distanza dal suo ultimo lavoro cinematografico del 2014, Maps to the Stars. Contrariamente all’omonimodiretto nel 1970 dallo stesso regista canadese, questa nuova pellicola è un’opera originale, che è stata presentata in concorso alla 75esima edizione del Festival del Cinema di Cannes 2022.