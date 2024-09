Cilic-Zhang oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Hangzhou 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Marinse la vedrà contro Zhizhennella finale dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Il veterano croato, entrato nel tabellone grazie ad una wild card, in semifinale ha avuto la meglio in due set molto tirati nei confronti dello statunitense Brandon Nakashima. Stesso discorso per il padrone di casa, che ha domato il connazionale Yunchaokete Bu, pure lui beneficiario di un invito da parte degli organizzatori. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. L’esperienza, tuttavia, può certamente essere un elemento molto importante per, vincitore degli US Open nel 2014 nonché finalista in altre due prove dello Slam.