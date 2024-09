Cascine Tavola via al taglio dei rami secchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Sono in corso alledile potature per eliminareo pericolanti che sono stati riscontrati a seguito delle valutazioni dello stato di salute del patrimonio arboreo pubblico da parte di ConsiagServizi e Comune di Prato, all’interno della più ampia strategia di Prato Forest City. La prima parte dell’intervento è stata realizzata nell’area di fronte alla Rimessa delle Barche, dove sabato e domenica si è tenuta la Festa della via Medicea.