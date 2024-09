Bosnasco incidente tra due auto sulla SS10 | 3 feriti 2 sono gravi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024)(Pavia), 25 settembre 2024 - Tretrasportati con le ambulanze in ospedale, due in condizioni più critiche.statele conseguenze di uno scontro tra dueavvenuto nella serata di ieri, martedì 24 settembre,Padana Inferiore, all'altezza della località Cardazzo del comune di. La dinamica dell'è ancora al vaglio della Polstrada di Stradella, intervenuta sul posto per i rilievi per ricostruire l'accaduto e individuare le responsabilità. Latà della situazione riferita con l'allarme scattato verso le 19.30 ha fatto inviare in codice rosso dalla centrale operativa di Areu sul luogo dell'tre ambulanze e duemediche con rianimatore a bordo.